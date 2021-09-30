Mazgirt'te adreste nüfus hizmeti verilmeye başlandı

Tunceli’nin Mazgirt İlçesi’nde hastalık, yaşlılık, engellilik gibi sebeplerle nüfus müdürlüğüne gidemeyen vatandaşlara adreste nüfus hizmetleri verilmeye başlandı.

Mazgirt Kaymakamlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Nüfus Müdürlüğüne gelemeyeceğini belgelendiren kişilerin ilgili nüfus müdürlüklerine başvurmaları halinde kaymakamlık tarafından yapılacak plan ve programlar doğrultusunda adreslerinde T.C. kimlik kartı başvuruları alınabilmektedir. Bu kapsamda, T.C. kimlik kartı almak için, hastalık, yaşlılık, engellilik ve mücbir sebepler dolayısıyla ilçemiz Nüfus Müdürlüğüne gelemeyen vatandaşlarımızın Adreste Nüfus Hizmetleri ile başvuruları alındı” denildi.

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