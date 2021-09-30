Gökkuşağı, güz renkleriyle seyrine doyumsuz manzara oluşturdu

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´nin Pülümür ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından beliren gökkuşağı, sararan ağaçlarla birlikte seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Pülümür ilçesinde gün içinde yağan yağmurun ardından güneşin açmasıyla gökkuşağı oluştu. Uzun süre kendini gösteren gökkuşağı, sararan ağaçlarla birlikte renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Gökkuşağı, bir süre sonra gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Pülümür Serhat Ozan Yıldırım

2021-09-30 17:28:36



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