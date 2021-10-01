Ovacık ‘4 Mevsim Kayak Keyfi’ yaşatacak

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Tunceli’nin Ovacık ilçesinde ‘Ovacık 4 Mevsim Kayak Keyfi Yaşatıyor’ Projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ovacık 4 Mevsim Kayak Keyfi Yaşatıyor Projesi kapsamında, Ovacık kayak tesisinde çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Ovacık kayak tesisinde inşa edilen bin 800 metre uzunluğunda dağ kızağı istasyonunun yapımına devam edildiği ifade edildi.

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