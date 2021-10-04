Tunceli'de ayı saldırısı sonucu yaralanan şahıs askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

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Tunceli'de ayının saldırması sonucu yaralanan vatandaşın imdadına jandarma ve sağlık ekipleri yetişti. Yaralı vatandaş, askeri helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Ovacık ilçesi Ada köyü bölgesinde hayvanlarını otlatan bir vatandaşa ayı saldırdığının öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, "Olayın öğrenilmesi üzerine 112 ekiplerimiz olay yerine intikal etmiş. Vatandaşımız Ovacık İlçe Entegre Hastanesine buradan da jandarmamıza ait helikopter ile Elazığ Devlet Hastanesine sevk edilmiştir" denildi.

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