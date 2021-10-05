Tunceli’de 'Neşeli Deneyler' etkinliği

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çocuklara bilimi sevdirmek ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla 'Neşeli Deneyler' etkinliği kapsamında 'Mucit Abla' ismiyle bilinen Elçin Eserli, çocuklarla buluştu.

Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte, ilkokul çağındaki öğrencilerin hayal gücünü geliştirmek ve bilime olan ilgilerini artırabilmek amacıyla çocuklarla bir araya gelen Elçin Eserli, öğrencilerle birlikte neşeli deneyler yaptı. Tunceli'deki çocukların bilimsel etkinliklere duyduğu ilginin oldukça iyi bir düzeyde olduğunu belirten Eserli, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Eserli'nin sunmuş olduğu bilimsel gösteriyi öğrenciler ilgiyle izledi.

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