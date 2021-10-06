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Tunceli’de bin 500 dekarlık alanda karma yem tohumluğu ekilecek

İHA

Tunceli’de bin 500 dekarlık alanda karma yem tohumluğu ekilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında, Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mera Islah ve Amenajman Projesi, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce onaylandı.
Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü teknik elemanları tarafından hazırlanan proje Bakanlık tarafından onaylandı. Proje ile yem bitkileri ekilişinin ilde yaygınlaştırılması, meralar üzerindeki baskının azaltılması, hayvancılığın geliştirilmesi, kaliteli yem üretiminin arttırılması ve üreticide gelir artışı sağlanması hedefleniyor. Projeye ilişkin bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, "Proje kapsamında ilimizde Burmageçit, Böğürtlen ve Çimenli köylerinde atıl durumda bulunan tarım arazilerinin de üretime kazandırılması amacıyla her köy için 500 dekar olmak üzere toplamda bin 500 dekarlık alanda yüzde 35 Macar fiği, yüzde 35 yem bezelyesi, yüzde 10 tritikale, yüzde 10 kılçıksız buğday, yüzde 10 kışlık yulaftan oluşan haymix karma yem tohumluğu yüzde 75 hibe ile dağıtılmıştır. Ayrıca proje kapsamında 1 adet ot silaj hasat makinesi ve 1 adet silaj rulo balya streçleme ve paketleme makinesi üreticilerimizin hizmetine sunulmak üzere alınacaktır. Projemiz 2021 yılı güz ayında çiftçi tohumlukların dağıtımı ile birlikte başlamış olup ekimle birlikte hasada kadar yapılacak olan sürvey çalışmaları ile birlikte gerekli arazi kontrolleri yapılarak hasatla birlikte sonlandırılacaktır” dedi.

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