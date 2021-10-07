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Tunceli’de 31 bin dekarlık alanda yem bitkisi, buğday ve arpa ekilecek Tunceli’de üreticiye 2 proje kapsamında 2 milyon 972 bin 110 lira destek

İHA

Tunceli’de 31 bin dekarlık alanda yem bitkisi, buğday ve arpa ekilecek Tunceli’de üreticiye 2 proje kapsamında 2 milyon 972 bin 110 lira destek

Tunceli’de yaklaşık 31 bin dekarlık alanda tohumluk yem bitkisi ile arpa ve buğday ekimi gerçekleştirilecek. Hazırlanan 2 proje kapsamında üreticiye 2 milyon 972 bin 110 lira destek sağlanacak.
Yem bitkisi ve tohumlukların üreticilere dağıtımı nedeniyle Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğünde program düzenlendi. Programa Vali Mehmet Ali Özkan, Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, Tunceli Sanayi ve Ticaret Odası (TTSO) Başkanı Zeynel Açıkgöz, kurum çalışanları ile üreticiler katıldı. Burada üreticilere hitaben konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, "Bakanımız ilimize geldiğinde, ilimizi ziyaretlerinde tabi hem ilimiz hem ülkemizde yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçinin mağduriyetini gidermek amacıyla tohum desteğini iki katına çıkaracağının sözünü vermişti. Bakanımıza şükranlarımızı iletiyoruz. Bu seneki ödeneğimiz iki katına çıktı. Arkadaşlarımız da bu ödenekle birlikte 30 bin dönüme ekilecek yem bitkisi ve tahıl tohumlarını tedarik ettiler. Bugün de çiftçilerimize dağıtımını gerçekleştiriyoruz” dedi.
Su kullanımı konusunda üreticilere tavsiyelerde bulunan Vali Özkan, "Tabi yine Bakanımızın da buyurduğu üzere su stresi yaşayan bir ülkeyiz. Bu vesileyle de bütün çiftçilerimize, emek veren arkadaşlarımıza tavsiyem lütfen suyu, sulamayı bilinçli yapalım ve yürütelim ki hem verim artsın hem de su kaynaklarımız doğru ve verimli kullanılsın. İnşallah önümüzdeki yıl hepimiz için veremli ve bereketli bir yıl olur. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bizim Tunceli'de bir iddiamız var. Biz Tunceli’yi tarım, turizm, spor ve sağlıklı yaşam kenti yapacağız diye bir iddiamız var. İnşallah bu yolda hep beraber yürüyeceğiz" diye konuştu.
Vali Özkan’ın ardından üreticiler de katkısı olanlara teşekkür ederken program, sembolik olarak tohumluk dağıtımıyla sona erdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün desteğiyle hazırlanan 1 milyon 154 bin 875 lira bütçeli 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' kapsamında 2021 yılı üretim sezonu için Tunceli il genelinde yüzde 50 hibe ile 15 bin 625 kilogram yonca, 12 bin 500 kilogram korunga, 51 bin 800 kilogram Macar fiği, 19 bin kilogram yem bezelyesi toplam 11 bin 920 dekar alanda yem bitkisi ekilişi yapılacak.
Yine 1 milyon 817 bin 235 lira bütçeli 'Tarım Arazilerinin Kullanımının etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında 2021 yılı üretim sezonu için Tunceli il genelinde yüzde 41 hibe ile 217 bin 750 kilogram buğday, 165 bin 700 kilogram arpa ekimi gerçekleştirilecek.

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