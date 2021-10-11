Tunceli’deki ‘Doğu çınarı’ anıt ağaç olarak tescil edildi

Tunceli'nin Pertek ilçesinde bulunan 'Doğu çınarı' anıt ağaç olarak tescil edilerek koruma altına alındı.
Pertek ilçesi Sağman köyünde bulunan 'Doğu çınarının' anıt ağaç olarak tescil edilerek koruma altına alındığı belirtildi. Görenlerin hayrete düştüğü çınar ağacının gövdesinin 22 metre, yüksekliğinin 60 metre olduğu kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.