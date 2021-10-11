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Hasta taşıyan ambulansla kırmızı ışıkta geçerken otomobille çarpıştı: 6 yaralı

DHA

Hasta taşıyan ambulansla kırmızı ışıkta geçerken otomobille çarpıştı: 6 yaralı


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de hasta taşıyan ambulans, kırmızı ışıkta geçerken yan yoldan gelen otomobille çarpıştı. Kazada 3'ü ambulansta bulunan 6 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Tunceli Devlet Hastanesi´ndeki bir hasta, anjiyo yapılmak için Elazığ´da bir hastaneye sevk edildi. Anjiyo olacak hastayı taşıyan ambulans, siren çalarak kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada Tunceli - Elazığ Karayolu ile kesişen Muhlis Akarsu Caddesi´nden gelen, sürücü öğrenilemeyen 33 RS 672 plakalı otomobil, ambulansla çarpıştı. Ambulans kazanın etkisiyle kaldırıma çıkarken, her iki araçta büyük hasar meydana geldi. Kazanın ardından ambulans şoförünün ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 
Kaza yerine gelen polis ekipleri yolu kısa süreliğine araç trafiğine kapattı. Sağlık ekipleri ise ambulansta yaralanan 3 kişi ile otomobildeki yaralı 3 kişiyi ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi´ne götürdü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.    DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan Yıldırım
2021-10-11 23:42:48

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