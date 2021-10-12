"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Tunceli’de görüntülenen 3 ayaklı yaban keçisinin kayalara tırmanma azmi görenleri şaşırttı. Keçi uzun uğraşlardan sonra kayalık alandan çıkmayı başararak ormanlık alanda gözden kayboldu.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde doğa fotoğrafçılığı yapan Muzaffer Akyüz, bir vadinin kayalıklarında kalan 3 ayaklı yaban keçisi gördü. Keçinin kayalıklardan çıkma çabasını görüntüleyen Akyüz, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine bildirdi. Ekipler, olay yerine gelmeden keçi kendi çabalarıyla kayalık alandan çıkmayı başararak, ormanlık alana doğru gidip gözden kayboldu. O anları görüntüleyen Akyüz, "Yaban keçisi muhtemelen kaçak avcıların vurması ya da yaban hayvanı saldırısı sonucu bir ayağını kaybetmiş. Kayalıklardan çıkma çabasını görüntüledim. Çok kez deneyip başaramadı. Ancak en sonunda uygun bir yol bulup mahsur kaldığı yerden kurtulmayı başardı. Keçinin çabasını takdir ettim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.