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Elazığlı müzik öğretmeni, unutulmaya yüz tutmuş 3 bin yıllık Türk Halk Müziği çalgılarını öğrencilere tanıtıyor

İHA

Elazığlı müzik öğretmeni, unutulmaya yüz tutmuş 3 bin yıllık Türk Halk Müziği çalgılarını öğrencilere tanıtıyor

Elazığ’da müzik öğretmeni olan Aygün Çam, Yukarı Fırat bölgesinde bulunan illere giderek köy okullarını gezip, unutulmaya yüz tutmuş 3 bin yıllık Türk Halk Müziği çalgılarını öğrencilere tanıtıyor.
Elazığ’da müzik öğretmenliği yapan 32 yaşındaki Aygün Çam, Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Sağman köyüne gelerek ilkokul öğrencilerine, kopuz, ruzba ve bağlama gibi geleneksel Türk Halk Müziği çalgılarını tanıtıyor. Elazığ, Tunceli ve Malatya gibi çeşitli illerde 100 köy okulunu gezerek bin öğrenciye ulaşmayı hedefleyen Çam, 3 bin yıllık geçmişi bulunan Türk Halk Müziği çalgılarını gençlere ve çocuklara aktararak sazları gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini söyledi. Türk Halk Müziği çalgılarını tanıttığını belirten Çam, "Eski Türkmen sazların kullanıldığı, özellikle Yukarı Fırat Bölgesinde bulunan Elazığ, Tunceli, Malatya ve Erzincan çevresinde eski Türkmen sazlarının ruzba, kopuz gibi sazların kullanıldığını ve bu sazların çalınma tekniklerini, çalan yaşlılarımızın kendilerine has bir çalma yöntemi olduğunu keşfettim. Son zamanlarda özellikle müzik alanında yetişen gençlerimiz kendi geleneksel sazlarına karşı biraz daha uzak kaldığını gördüm. Bende kendi çapımda bir proje geliştirerek yaklaşık 100 köy okulunda öğrencilerle buluşarak geleneksel Türk sazlarını tanıtmak için böyle bir çalışma başlattım. İki telli ruzba, kopuz, dombra ve bağlama ailesinden oluşan sazlarımızı köy okullarındaki çocuklarımızla bir araya getirerek bu geleneksel ve tarihsel süreçteki sazlarımızın unutulmaması adına Türk Halk Müziğimizin gelecek kuşaklara aktarılması adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızın bugünkü ayağında ise Pertek ilçesinin Sağman köyünde bulunan Sağman İlkokulunda çocuklarımızla bir araya geldik. Onlara ruzba, bağlama ve kopuz gibi sazlarımızı tanıttık. Onlara çalma şekillerini ilettik inşallah gelecek kuşaklara aktarılma noktasında bu çalışmalar önemli bir görev üstlenmiş olur. Burada amacımız çocuklarımızın bu geleneksel Türk sazlarını tanıyarak biraz daha halk müziği adı altında unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır" dedi.
Etkinliğin çok önemli olduğunu kaydeden Sağmanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Tarkan Ömer Bankur ise "Türkmen geleneğinden gelen bütün sazlarımızı genç kardeşlerimize öğretmek amacıyla Aygün Çam hocamız bugün okulumuzu ziyaret etti. Geçmişten bu zamana gelen Türk geleneksel sazlarını bizlere ve gençlerimize tanıttığı için teşekkür ediyorum. Ruzba, kopuz ve bağlamayı genç kardeşlerimiz öğrendi" diye konuştu.

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