Tunceli Valisi Özkan muhtarlarla bir araya geldi

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Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, muhtarlarla bir araya geldi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Özkan, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Muhtarlarla uyum içinde çalışmanın önemine değinen Vali Özkan, ihtiyaç, talep ve sorunları not alarak en kısa sürede çözülmesi için talimat verdi.

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