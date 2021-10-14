Tunceli’de annelere ‘Norkarehber’ eğitimi verildi

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Tunceli’de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kadınlara ‘Narkorehber’ eğitimi verildi.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımını önleme ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda kentteki annelere 'Narkorehber' eğitimi verildi. Annelere ayrıca broşür dağıtılarak ‘UYUMA’ Projesi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

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