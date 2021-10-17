Bakan Soylu: "Amacımız, vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmektir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Amacımız vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmek ve çocuklarımızın okula, insanlarımızın işine giderken emin bir şekilde gidebilmesini temin etmektir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaret kapsamında Tunceli’ye geldi. Bakan Soylu ve beraberindeki heyet önce 112 Acil Çağrı Merkezinde Güvenlik Toplantısına katıldı. Soylu, ardından İl Özel İdaresi bünyesine tahsis edilen 14 milyon lira değerinde olan 14 iş makine araçlarını personellere kendi elleriyle takdim etti. İçişleri Bakanı Soylu ardından açıklamalarda bulundu.

Bir tatil gününde sabahın erken saatinde önce Bingöl’e indiklerini ve daha sonra da Ovacık'ta bir yaşam kulesinde kahraman jandarma ekipleriyle birlikte olduklarını aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ardından da Tunceli’de Bakan Yardımcımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcılarımız, Jandarmamızın diğer terör, istihbarat ve asayiş birimleri il idaresi genel müdürümüz arkadaşlarımızla Valimiz, İl Emniyet Müdürümüz ve İl Jandarma Komutanımızla bir güvenlik toplantısı yaptık. Amacımız vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmek, çocuklarımızın okula, insanlarımızın da işine giderken emin bir şekilde gidebilmesini temin etmektir. Bunun için elimizden gelen gayreti göstermektir. Meselenin terör, asayiş ve uyuşturucu, özellikle çocuklarımıza musallat olan siber suçlarla, siber zorbalıkla ilgili boyutuyla adım adım ne noktada olduğumuzu tespit etmektir. İlgilenmek ve üzerimizdeki sorumlulukları gerçekleştirmektir. Bütün bunları hep birlikte sağladığımız hep birlikte gerçekleştirmeye çalıştığımız bir programı bugün adım adım yürütüyoruz" diye konuştu.



“Tunceli’ye 3 milyar 699 milyon şu anda devam eden yatırım var”

Konuşmalarına devam eden Bakan Soylu, “Bugün burada bir programın halkasındayız. Bu halkasında da valimiz ifade etti. İl Özel İdaresi özellikle gerek kamunun yatırımlarını gerekse de belediye sınırlarının dışında olan alanlar, köyler de dahil olmak üzere yolundan suyuna kadar tüm hizmetlerini gerçekleştirmek için İl Genel Meclisimizle diğer unsurlarımızla birlikte bu adımları planlarlar. Bugün burada 14 araç yani 14 milyon değerinde İl Özel İdaremize tahsis edilen cenaze nakil aracı, çöp arabası, kamyonlarımız ve iş makinelerimiz var. Bu şu demektir, Tuncelili hemşehrilerimize ve halkımıza Tunceli’nin güzel insanlarına daha çok yol yapılacak daha çok hizmet yapılacak. Hep birlikte eskimiş bulunan araçların yerine yenisi itam edildiği için daha verimli daha performanslı daha tez zamanda işler gerçekleştirilecek. Buna hayırlı uğurlu olsun denir. Tunceli’ye bir kilometre 100 kilometre ve bin kilometre yapmak bizim onurumuzdur. İçme suyu getirmek biraz önce söylendi güvenlik toplantısında valimiz ek bir bilgi olarak ifade etti. Tunceli’ye 3 milyar 699 milyon şu anda devam eden yatırım var. Bir takım atacağımız adımlar da var. Bu şu demektir bir taraftan ihracatımız yükseliyor bir taraftan kamu yatırımları şehirlerimizin hayatının olağan akışının aynı şekilde devam edebilmesi, bütün gelişmeleri yansıtabilmesi için kamu yatırımları devam ediyor. Bunların içerisinde yapacağımız İl Emniyet Müdürlüğü binası yok, biraz önce aldığımız değerlendirmeler ve kararlar yok bütün bunlar bir taraftan üniversite hakikaten yaklaşık 250 milyonluk sadece milli bütçeden yaklaşık 10 milyon Euro’luk Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından gerçekleşen yatırımlar. Yani geride kalmadığımız Allah’ımıza şükürler olsun her gün ilerlediğimizi gördüğümüz bir anlayışı bugün burada Tunceli’mizde de görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız işler yapmayı nasip etsin. Allah yapacakları yollarda ve hizmetlerde kavuşturacakları sularda da hem milletimizin hizmetkarı olmayı hem de milletimizin duasıyla buluşmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Programa Bakan Soylu’nun yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Durali Yılmaz ve beraberindeki heyet katıldı.

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