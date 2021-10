İçişleri Bakanı Soylu: “FETÖ’ye operasyon yapıyoruz sesi İYİ Parti'den, PKK’ya operasyon yapıyoruz sesi HDP’den geliyor'' ''HDP’nin de PKK’nın da kirli fantezilerine evlatlarımızı kurban vermeyeceğiz''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Herkesin adresi belli. FETÖ’ye operasyon yapıyoruz sesi İYİ Parti'den, PKK’ya operasyon yapıyoruz sesi HDP’den, polisimiz DHKPC’ye operasyon yaptı sesi CHP’den geldi'' dedi.

Bir dizi ziyaretler için Tunceli’ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önce 112 Acil Çağrı Merkezinde güvenlik toplantısına katıldı. Daha sonra Bakan Soylu ve beraberindeki heyet, İl Özel İdaresi bünyesine tahsis edilen 14 milyon lira değerinde olan 14 iş makinesini personellere kendi elleriyle takdim etti. Ardından partisinin Teşkilat Akademisi eğitim programına katılan Bakan Soylu, açıklamalarda bulundu.



''Biz sağa sola bakıp kim ne diyor diye aval aval gezinmiyoruz, biz işimize bakıyoruz''

Orta Doğuyu bataklığa çevirmeye çalışanlara Türkiye’nin ve bu milletin gücünün izin vermeyeceğini kaydeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Siyaset budur siyaset karavana atmak değildir. Siyaset iş, sevgi kardeşlik ve geleceğe ümit taşımaktır. Biz içeride CHP’nin düşük laf cambazlıklarına takılırsak HDP’nin savurduğu boş tehditlere kibirli söylemlerine laf yetiştirmeyle uğraşırsak, biz hala göç üzerinden fitne üretmeye çalışan ekranlarda her akşam başka bir yalan pazarlayanlarla uğraşırsak hem 2023 hedeflerimize hem Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti'nin ve bu milletin 19 yıllık emeğine yazık ederiz. Asla unutmayın biz savunmada sorguda cevap verme sırasında değiliz. Bu millete yepyeni bir heyecan vermemiz lazım. Tunceli’yi, Pülümür’ü turizm merkezi haline getirme hedeflerimizi anlatmamız lazım. Biz sağa sola bakıp kim ne diyor diye aval aval gezinmiyoruz, biz işimize bakıyoruz'' diye konuştu.



"HDP artık bitik bir partidir''

Bu milleti, 40 yıldır PKK ile oyalayanlara ve hala utanmadan sıkılmadan İmralı’yı adres gösterenlere karşı HDP'nin artık bitik bir parti ve bitik bir örgüt olduğunu dile getiren Bakan Soylu, ''Artık biz işimize bakacağız. HDP’nin de PKK’nın da kirli fantezilerine evlatlarımızı kurban vermeyeceğiz. Evlatlarımızı doktor, mühendis yapmaya bakacağız diye her birimizin haykırması lazım. Yıllarca çok acı ve acı bedeller ödedik. Çektiğimiz fakirlik ayrı sağ sol kavgalarında anarşi ve terör olaylarında kaybettiğimiz gençlerimiz ayrı, hapiste çürüyen ezilen gençlerimiz ayrı yıllardır mazlum coğrafyalara el uzatamayışımız ayrı, inancımız ve kardeşliğimizin maruz kaldığı saldırılar hepsi ayrı bir dertti. Bu terörün maliyeti elbette ki bu ülkede bizim daha ileri ve daha güçlü adımlar atmamızı engellemiştir. Unutmayın ki bunun maliyetinde sadece harcanan para yoktur. Ya bizi geri bırakmanın maliyeti bu miktarı da elbette ki dahil etmek lazım. Türkiye’nin uzun yıllar kişi başı milli gelirini 3 bin 400 doların üzerine atamaması bu hesaba dahil değildir. Bize bazen dudak büküyorlar. Sürekli vesayet diyorsunuz nerede bu vesayet diyorlar işte vesayet buradadır. Türkiye’nin 27 Mayıstan sonra ayağına vurulan prangadadır. AK Parti’nin 2002’de kırmaya başladığı ve FETÖ ile beraber PKK ile beraber kırıp attığı Cumhurbaşkanlığı hükümet modeliyle birlikte tarihe gömdüğü vesayet budur. Bugün birilerinin iktidar ve oy hesabıyla geri getirmek istediği sistem aslında bu vesayetin ta kendisidir. Bu mütemmimleri de bu vesayete yaslayıp onun sahiplerine sadakatle hizmet edip yükselmesinin hevesindedir. Bunların her birinin bir efendisi vardır. Kiminin efendisi Kandil kimisinin Pensilvanya kimisinin de kayıtsız şartsız taptıkları kendilerine pusula belirledikleri batıdır'' şeklinde konuştu.



''Birilerinin efendisi FETÖ, PKK, batı olabilir bizim efendimiz millettir''

Lafı eğip büken birisi olmadığını vurgulayan Bakan Soylu, ''Açıkça söylüyorum bugün parlamenter sistem çağrıları tek parti dönemini aşeren bir zihniyetin ürünüdür. Buradan Tunceli’den Cumhuriyet Halk Partisine sesleniyorum bürokratı, memuru ve polisi tehdit ederek tek parti günlerine dönülmemelidir. Bunun çağrısını yapan Genel Başkanınızı kınamalısınız. Türkiye’yi eski günlerine döndürmemelisiniz. Türkiye eski günlerine dönmemelidir. Türkiye’yi kutuplaştırarak Türkiye’yi kavga ortamına iterek Türkiye’yi gerginlik ortamına iterek dünyanın içerisinde bulunduğu pandemi döneminde bu salgın döneminde bu maliyetten en az etkilenen Türkiye’yi bir kaosa döndürme çağrılarını siz Cumhuriyet Halk Partililer olarak müdahale etmelisiniz. Siz bu ülkeye bir öneri getirdiniz de kim yok dedi. Bu ülkede iktidar olmanın tek yolu sandıktır. Onun da tek yolu milletin gönlüne girmektir. Milleti tehdit etmek değildir. Birilerinin efendisi FETÖ olabilir birilerinin efendisi PKK olabilir birilerinin efendisi batı olabilir bizim efendimiz millettir” ifadelerini kullandı.



''Yasin Börü'nün, Necmettin öğretmenin annesi babası dururken Demirtaş'ın eşine üzülmeyiz''

HDP'yi nereye sıkıştıracaklarını şaşırdıklarını aktaran Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

''Bunların bir sıkıntıları var. Sıkıntılar belli HDP’yi nereye sıkıştıracaklarını şaşırmışlar yer bulamıyorlar. Atsalar atılmaz satsalar satılmaz. Ne yardan ne de serden geçemiyorlar. Meşrudur diyorlar millet kabul etmiyor. İmralı adrestir diyorlar millet kabul etmiyor. Demirtaş’ın eşini 68 Ekimde ekranlara çıkarıp acımanızı istiyorlar olmuyor. Kusura bakmasınlar Yasin Börü’nün annesi ve babası dururken Necmettin öğretmenin annesi ve babası dururken bizim o türküleri çağıran bizim güzel kızımızın annesi ve babası dururken Demirtaş’ın eşine üzülemeyiz. Bir evladımızın saçının telini bile hesabını sormadan ne PKK’yı ne de onun sözcülüğünü yapanların yakasını bırakamayız. Biz Aybüke’nin türkülerini unutamayız. Bu kadar açık ve net. Herkesin adresi belli. FETÖ’ye operasyon yapıyoruz sesi İYİ Parti’den geliyor. PKK’ya operasyon yapıyoruz sesi HDP’den geliyor. Polisimiz DHKPC’ye operasyon yaptı sesi CHP’den geldi. Tweet atıp demişler ki doğru söyleyenleri değil hırsızları yakalayacaksın 3 bin 600’ü alacaksın. Maşallah yılların terör örgütü kiralık katil suikast örgütü savcı Selim Kiraz’ı şehit eden terör örgütü doğru söyleyenler olmuş onlar doğru söylerlermiş biz yanlış olmuşuz. Ne güzel siyaset bir de üstüne güya rüşvet teklif etmiş ancak DHKPC’yi rahat bırakırsan 3 bin 600’ü alacaksın demiş yani diyor ki biz sana 3 bin 600’ü vaat ediyoruz sen onu al bizim adamlarımıza dokunma buna yapılacak tek yorum vardır bu yüzsüzlüktür ve Türkiye ve Türk Polis Teşkilatına hakarettir.”



“PKK’nın siyasi kolu HDP meşrudur diyen hanımefendiye sorun bakalım İçişleri Bakanlığı neden 8 ay sürdü”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bırakıp parlamenter sisteme döneceklerini dillerine doladıklarını anlatan Bakan soylu, şu ifadeleri kullandı:

''Bunların parlamenter sistemden tek rahatsızlığı şudur Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde karar da söz de milletindir vesayetin değildir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde talimatı millet verir batı vermez. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde millet ne talimat verirse hükümet onu yapar. Hükümet sistemi milletin sistemidir. 95 yıldır parlamenter sistem ile yönetildik Allah aşkına söyleyin darbelerden başka ne kerametini gördük. Koalisyonları mı bitirdi hayır, terörü mü bitirdi hayır, darbeleri mi engelledi hayır neyi çözdü Başbakan olacağım diye hanımefendiye bir sorun bakalım İçişleri Bakanlığı neden 8 ay sürdü? PKK’nın siyasi kolu HDP meşrudur diyen hanımefendiye sorun bakalım İçişleri Bakanlığı neden 8 ay sürdü? Madem parlamenter sistem sağlıklıydı, iyiydi ve hoştu neden Türkiye ortalama hükümet süresi ortalama 1 buçuk yıldı hangi meselemizi çözebiliriz hangi meselemizi ortaya koyabiliriz mecliste hükümet matematiklerinin yapıldığı hükümet oyunlarının kurulduğu herkesin birbirine çelme taktığı hükümet senaryolarının oluştuğu taraftar pazarlıklarının sürdüğü bir anlayışta siyaset kendi derdinde mi olur milletin derdinde mi olur Parlamenter sistem kendi derdinde bir sistemdir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletin derdindedir. Çünkü 5 yıl sonra milletin önüne gidecek eğer hizmetkar olmuşsa hizmet edebilmişse boş laflar üretmemiş hizmet üretmişse ülkesini kalkındırmışsa boyun eğmemiş boyunu dik bir şekilde dünyaya benim milletim demişse milletin huzuruna gider.''



''40 yıllık PKK terör örgütünün biletini kestik''

Dünyayı sarsan virüs salgını dahil hiçbir afetin altında kalmadıklarını ifade eden Bakan Soylu, ''40 yıllık PKK terör örgütünün biletini kestik. Hepsinin mağaralarına hapsettik. Bin 500 ile 2 bin kişi şuralarda kamp yapan bu örgütü bugün 181 kişiye indirdik. Son teröristin akıbeti de yakındır. Gece gündüz çalışıyoruz. Amerika bazı bölgelerini uyuşturucuya teslim etmiş. Hiç müdahale bile etmiyor. Avrupa umurunda değil. Ama Türkiye müdahale ediyor ve mücadele ediyor. Terörle mücadele ediyor, uyuşturucu ile mücadele ediyor. Afet oluyor, pes etmiyor ve teslim olmuyor. Avrupa patinaj yaparken, biz helikopterlerimizle damların üzerinden insanlarımızı kurtarıyor, ‘sen yalnız değilsin kimsesiz değilsin ve çaresiz değilsin’ diyoruz. Devlet nerde kimsenin bağırmasına müsaade etmeden devletle beraber orada oluyoruz. Partimizin en güçlü zamanındayız. Çünkü bu millet, AK Parti’nin bu ülkede ne yaptığını gördü. En büyük yatırımı eğitime yapıyoruz. Bize parmak sallayanları eğitimle eğiteceğiz. Bunu bilmelerini istiyoruz. En güçlü zamanımızdayız. Etrafımızdaki coğrafyada genel koridor oluşturmak isteyenlere fırsat vermedik. En güçlü zamanımızdayız. Savunma sanayide mühimmat ararken acaba vermezlerse ne yapacağız derken şuanda dışarıdan içeriye saldıranları engelleyen ve savunma sanayinde atak helikopterinden mühimmatına kadar kendisi üreten, insansız hava araçlarımızla beraber dünyaya ne olacağını gösteren bir ülkeyiz. İhracatımız 211 milyar doları aştı. Tarihinde ilk defa oldu ve en güçlü zamanımızdayız. Bir tek yolsuzluğumuzu görmüş olsalardı, bir tek bu millete yanlışımızı görmüş olsalardı paçavramızı çıkarırlardı. 19 yıldır bu ülkede öyle hizmetler oluşturduk ki yüzlerce yıl boyunca bu topraklarda AK Parti kadroları dualarla anılacaktır'' dedi.

Bakan Soylu'nun Tunceli programı, esnafları ziyaret etmesiyle son buldu.

