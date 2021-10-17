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Bakan Soylu: Tunceli'nin dağlarında 21 terörist kaldı, 4'ünün yürüyecek hali yok

DHA

Bakan Soylu: Tunceli'nin dağlarında 21 terörist kaldı, 4'ünün yürüyecek hali yok


Ahmet ÇÖTELİ/TUNCELİ, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı´nda yaptığı açıklamada, "Bundan 5 yıl önce Tunceli'nin dağlarında 570 terörist vardı. Şimdi 21 kaldı, onun da 4'ünün yürüyecek hali yok. Demirtaş'ın eşini 6-8 Ekim'de ekranlara çıkarıp acımamızı istiyorlar, olmuyor. Kusura bakmasınlar, Yasin Börü'nün, Necmettin öğretmenin, türküleri çağıran güzel kızımız Aybüke'nin annesi babası dururken Demirtaş'ın eşine üzülemeyiz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Tunceli´ye geldi. Bakan Soylu, programı kapsamında ilk olarak Güvenlik Toplantısı yapmak üzere 112 Acil Çağrı Merkezi´ne geldi. Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Durali Ceylan ve diğer yetkililer katıldı.
'TUNCELİ'NİN DAĞLARINDA 21 TERÖRİST KALDI'
Bakan Soylu, AK Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı´na katılarak açıklamalarda bulundu. Soylu, konuşmasında şunları söyledi:
"Bundan 5 yıl önce Tunceli'nin dağlarında 570 terörist vardı. Şimdi sayısını söyleyeyim. 21 kaldı, onun da 4'ünün yürüyecek hali yok. Bağdat, Suriye, Afganistan ve Balkanlar şenlenecek, onlar huzur içerisinde olacak. Ortadoğu'yu bataklığa çevirmeye çalışanlara Türkiye'nin gücü, bu milletin gönlü fırsat vermeyecek. Bugün parlamenter sistem çağrıları tek parti dönemini aşeren bir zihniyetin ürünüdür. Tunceli'den CHP ye sesleniyorum. Bürokratı, memuru, polisi tehdit ederek tek parti günlerine dönülmemelidir. Bugün çağrısını yapan Genel Başkanınızı kınamalısınız, Türkiye'yi eski günlerimize döndürmemelisiniz, eski günlerine dönmemelidir. Bunların bir sıkıntıları var, sıkıntıları belli. HDP'yi nereye sıkıştıracaklarını şaşırmışlar, yer bulamıyorlar. Atsalar atılmaz, satsalar satılmaz. Ne yardan ne de serden geçemiyorlar. Meşrudur diyorlar, millet kabul etmiyor. İmralı adrestir diyorlar, millet kabul etmiyor. Demirtaş'ın eşini 6-8 Ekim'de ekranlara çıkarıp acımamızı istiyorlar, olmuyor. Kusura bakmasınlar, Yasin Börü'nün, Necmettin öğretmenin, türküleri çağıran güzel kızımız Aybüke'nin annesi babası dururken Demirtaş'ın eşine üzülemeyiz. FETÖ'ye operasyon yapıyoruz, sesi İyi Parti'den geliyor. PKK'ya operasyon yapıyoruz, sesi HDP'den geliyor. Polisimiz DHKP-C'ye operasyon yaptı, sesi CHP'den geldi. Tweet atıp demişler ki doğruyu söyleyenleri değil hırsızları yakalayacaksın, 3600'ü alacaksın. Buna yapılacak tek yorum vardır. Bu yüzsüzlüktür ve Türkiye'ye hakarettir, Türk polis teşkilatına hakarettir. Şimdi dillerine dolamışlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni bırakıp Parlamenter Sisteme döneceklermiş. Yine söylüyorum, lafı eğip bükmem. Bunların Parlamenter Sistemden tek rahatsızlığı şudur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde karar da, söz de milletindir, vesayetin değildir. PKK'nın siyasi kolu HDP meşrudur diyen hanımefendiye sorun bakalım, İçişleri Bakanlığın neden 8 ay sürdü? Madem parlamenter sistem sağlıklıydı, iyiydi, hoştu, neden Türkiye ortalama hükümet süresi 1,5 yıldı? 1500-2000 kişiyle şuralarda kamp yapan bu örgütü bugün 181 kişiye indirdik. Son teröristin akıbeti de yakındır inşallah."'UYUŞTURUCU SATICILARINDAN VERGİ ALACAĞIM' DEDİ
Bakan Soylu konuşmasında uyuşturucu ile mücadele konusuna da değindi. Bu yıl eroinde 17 ton ton ile dünyanın en büyük yakalamasını gerçekleştirdiğini belirten Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Soylu, "Geçen hafta arkadaşlarımız Van Başkale'de 383 kilo, Hakkari'de 405 kilo, İstanbul'da 88 kilo eroin, Bursa'da başlayıp İstanbul'da devam eden operasyonlarda 20 artı 248 kilo metamfetamin, 555 kilo da kimyasal madde ele geçirdiler. Bugün cezaevlerinde kaç kişi var biliyor musunuz uyuşturucu suçundan yatan? 96 bin 500 kişi. Bakın aman vermeyiz, ne torbacısına ne baronuna aman vermeyiz. Kılıçdaroğlu çıktı ne dedi biliyorsunuz değil mi onu? 'Uyuşturucu satıcılarından vergi alacağım' dedi. Onların anlayışı bu. Adım atmalarına müsaade etmiyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını gerçekleştirdik, yetmedi eroinde dünyanın en büyük yakalanmasını gerçekleştirdik. Bu yıl da şu anda 17 tonu aştık. 15.5 ton emniyetin, jandarmanın yakalaması, 1.5-2 ton da gümrükteki yakalamalar, 17 tonu aştık. Bu yılın sonu itibariyle de yine Türkiye'de eroin yakalamalarında büyük bir rekora imza atacağız, bilmenizi istiyoruz." ifadesini kullandı. 
Bakan Soylu, yurt kapasiteleri konusunda ise, "750 binin üzerine çıktı yurt kapasitemiz. Yakında bir milyonu açacak. Bir tek ülkede örneği yok." dedi.
Sağlık sektörüne yapılan yatırım ve şehir hastaneleriyle ilgili de açıklama yapan Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu bu şehir hastanelerini ne yapacağız dediğinde şehir hastanelerimizde beş yıldızlı hizmet verdik bu millete. Tam da onu pandemide yaptık. En güçlü zamanımızdayız. Türkiye'de bir taraftan sanayi siteleri bugün üretime yetişemiyor. 211 milyar dolar ihracatımız aştı, tarihinde ilk defa. En güçlü zamanımızdayız." diye konuştu. 
Bakan Soylu, ardından kent merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdikten sonra Tunceli'den ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ahmet ÇÖTELİ
2021-10-17 21:40:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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