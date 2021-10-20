Tunceli’de şüpheli ölüm

Tunceli'de bir parkın girişinde, kafasında darp izi olan erkek cesedi bulundu.

Olay, Tunceli merkeze 10 kilometre mesafede bulunan Örenönü Tabiat Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkın girişinde hareketsiz halde yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, 40’lı yaşlardaki erkeğin ölmüş olduğunu tespit etti. Kafasında darp izi bulunan ve kentte 'Sakallı Bilo' olarak bilinen Bülent Demirkaya’ya ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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