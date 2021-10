Tunceli´de gerçeği aratmayan `göçük´ tatbikatı

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, AFAD öncülüğünde Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ve 112 Acil Servis personeli ile gerçekleştirilen göçük tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Tunceli AFAD eğitmenleri tarafından AFAD gönüllüsü olan MUDAK üyeleri, 5 günlük zorlu kamp eğitiminden geçti. Bu kapsamda dernek üyelerine; enkaza güvenli yaklaşma, kentte ve doğada aramakurtarma faaliyetlerinde kullanılan alet ve ekipmanın tanıtımı, yüksekten iple iniş ve sportif tırmanış teknikleri, enkazın desteklenerek tahkimat yapılması gibi eğitimler verildi. Eğitimin son gününde kent merkezinde metruk binada tatbikat gerçekleştirildi. Tunceli AFAD koordinesinde MUDAK ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 30 kişilik ekip, tatbikat senaryosu doğrultusunda, kentsel dönüşümdeki binanın yıkımında yan binanın hasar görerek göçmesi ve göçük altında kalanların çıkarılması planlandı. Senaryo gereği enkaza kazazede olarak saklanan ekip üyelerinin yer tespiti yapıldı. Arama-kurtarma ekibi, daha sonra yerini belirledikleri kazazedeye ulaşmak için enkaz üzerinde ekipmanla uygun tünel açtı. Tünele giren ekip üyeleri, ulaştıkları kazazedeleri sedyeyle enkaz dışına çıkararak, gerekli sağlık müdahalelerini yaptı. Senaryo gereği göçük altında kalan kişilerin yakınları feryat ederken, çevredekiler bu durumu gerçek sandı.

`AMACIMIZ HER ZAMAN HER KOŞULDA HAZIR OLMAK´

AFAD gönüllü koordinatörü Özgür Aydoğdu, Türkiye´nin gerçeği olan afetlere karşı her zaman hazır olmak gerektiğini belirterek, "2 yıldır AFAD gönüllülerine ve STK´lara saha eğitimleri verilerek tatbikat yapılıyor. Bizler de bugün bunu gerçekleştirdik. İlimizde yaklaşık 500 AFAD gönüllüsü mevcut. Bugün Munzur Arama ve Kurtarma Derneği´ne 5 günlük bir eğitim verdik ve bir göçük tatbikatı yaptık. Gayet başarılıydılar. Bu eğitimlerimiz belirli periyotlarda devam edecek. Umarız bu tür afetlerle karşılaşmayız ama karşılaşmama durumumuz yok. Ne zaman, hangi saatte, ne olacağı belli değil. Bizlerin amacı her zaman her koşulda hazır olmak" dedi.

Eğitim ve tatbikatların gerekli olduğunu dile getiren MUDAK Başkanı Mehmet Bidav da 2,5 yıldır Tunceli'de faaliyet yürüttüklerini dile getirerek, "Yaklaşık 80 üyemiz var. AFAD´ın desteğiyle eğitimler alarak afet bölgelerine gittik. Elazığ depremi başta olmak üzere ildeki arama ve yangın faaliyetlerinin hepsine katıldık. Bugün bir tatbikat yaptık. Senaryo gereği kentsel dönüşümden kaynaklı bir binanın yanında bulunan ev yıkıldı ve 2 kişinin göçük altında olduğu ihbarını aldık. Saat 12.30´da bize ihbar düştü. UMKE ve 112 ile birlikte olay yerine 5 dakika sonra vardık. Hemen arama çalışmaları başlattık. Ne yazık ki bir vatandaşımızı ex olarak birini de yaralı olarak çıkardık. Operasyonumuzu 1 saat içerisinde başarıyla sollanırdık" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2021-10-22 17:00:25



