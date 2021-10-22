Tunceli´de gerçeği aratmayan `göçük´ tatbikatı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli´de gerçeği aratmayan `göçük´ tatbikatı

DHA

Tunceli´de gerçeği aratmayan `göçük´ tatbikatı


Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, AFAD öncülüğünde Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ve 112 Acil Servis personeli ile gerçekleştirilen göçük tatbikatı, gerçeğini aratmadı.
Tunceli AFAD eğitmenleri tarafından AFAD gönüllüsü olan MUDAK üyeleri, 5 günlük zorlu kamp eğitiminden geçti. Bu kapsamda dernek üyelerine; enkaza güvenli yaklaşma, kentte ve doğada aramakurtarma faaliyetlerinde kullanılan alet ve ekipmanın tanıtımı, yüksekten iple iniş ve sportif tırmanış teknikleri, enkazın desteklenerek tahkimat yapılması gibi eğitimler verildi. Eğitimin son gününde kent merkezinde metruk binada tatbikat gerçekleştirildi. Tunceli AFAD koordinesinde MUDAK ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 30 kişilik ekip, tatbikat senaryosu doğrultusunda, kentsel dönüşümdeki binanın yıkımında yan binanın hasar görerek göçmesi ve göçük altında kalanların çıkarılması planlandı. Senaryo gereği enkaza kazazede olarak saklanan ekip üyelerinin yer tespiti yapıldı. Arama-kurtarma ekibi, daha sonra yerini belirledikleri kazazedeye ulaşmak için enkaz üzerinde ekipmanla uygun tünel açtı. Tünele giren ekip üyeleri, ulaştıkları kazazedeleri sedyeyle enkaz dışına çıkararak, gerekli sağlık müdahalelerini yaptı. Senaryo gereği göçük altında kalan kişilerin yakınları feryat ederken, çevredekiler bu durumu gerçek sandı.
`AMACIMIZ HER ZAMAN HER KOŞULDA HAZIR OLMAK´
AFAD gönüllü koordinatörü Özgür Aydoğdu, Türkiye´nin gerçeği olan afetlere karşı her zaman hazır olmak gerektiğini belirterek, "2 yıldır AFAD gönüllülerine ve STK´lara saha eğitimleri verilerek tatbikat yapılıyor. Bizler de bugün bunu gerçekleştirdik. İlimizde yaklaşık 500 AFAD gönüllüsü mevcut. Bugün Munzur Arama ve Kurtarma Derneği´ne 5 günlük bir eğitim verdik ve bir göçük tatbikatı yaptık. Gayet başarılıydılar. Bu eğitimlerimiz belirli periyotlarda devam edecek. Umarız bu tür afetlerle karşılaşmayız ama karşılaşmama durumumuz yok. Ne zaman, hangi saatte, ne olacağı belli değil. Bizlerin amacı her zaman her koşulda hazır olmak" dedi.
Eğitim ve tatbikatların gerekli olduğunu dile getiren MUDAK Başkanı Mehmet Bidav da 2,5 yıldır Tunceli'de faaliyet yürüttüklerini dile getirerek, "Yaklaşık 80 üyemiz var. AFAD´ın desteğiyle eğitimler alarak afet bölgelerine gittik. Elazığ depremi başta olmak üzere ildeki arama ve yangın faaliyetlerinin hepsine katıldık. Bugün bir tatbikat yaptık. Senaryo gereği kentsel dönüşümden kaynaklı bir binanın yanında bulunan ev yıkıldı ve 2 kişinin göçük altında olduğu ihbarını aldık. Saat 12.30´da bize ihbar düştü. UMKE ve 112 ile birlikte olay yerine 5 dakika sonra vardık. Hemen arama çalışmaları başlattık. Ne yazık ki bir vatandaşımızı ex olarak birini de yaralı olarak çıkardık. Operasyonumuzu 1 saat içerisinde başarıyla sollanırdık" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2021-10-22 17:00:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli’de AFAD gönüllüleri ve sivil toplum örgütleri eğitiliyor
YEREL HABERLER Tunceli’de AFAD gönüllüleri ve sivil toplum örgütleri ...
Tunceli’de teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu
YEREL HABERLER Tunceli’de teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker ...
Tunceli’de kaçak avcılıkla mücadele kapsamında 8 kişiye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Tunceli’de kaçak avcılıkla mücadele kapsamında 8 ...
Ayının peşinden koşup, yaklaşarak selfie çekti
YEREL HABERLER Ayının peşinden koşup, yaklaşarak selfie çekti
Başında darp izi olan erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Başında darp izi olan erkek cesedi bulundu
Tunceli’de askeri helikopterler, kurtarma operasyonları ile yemleme çalışmalarında da kullanılıyor
YEREL HABERLER Tunceli’de askeri helikopterler, kurtarma ...
Tunceli’de şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Tunceli’de şüpheli ölüm

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.