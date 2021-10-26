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Tunceli’deki 3 yoğun bakım hastasının 3’ü de ya aşısız ya da eksik aşılı

İHA

Tunceli’deki 3 yoğun bakım hastasının 3’ü de ya aşısız ya da eksik aşılı

Son günlerde Korona virüs artışının en çok görüldüğü illerden biri olan Tunceli’de vak'alar yeniden düşmeye başladı. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, yoğun bakımda yatan 3 hastanın ya aşısız ya da eksik aşılı olduğunu belirtirken vatandaşları maske ve mesafe kurallarına uymaya çağırdı.
Yaz aylarında kentte ciddi vak'a artışları yaşandığını kaydeden İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, sonrasında özellikle Ekim ayı başında vak'a sayılarında ciddi bir düşüş yaşandı. Oranın belli bir seviyede seyrettiğini kaydeden Op. Dr. Özdemir, "Ancak Tunceli’de havaların soğumasıyla birlikte vak'a sayılarında artış trendine girdik. Bunun yanı sıra çocuklarımızın okula başlamasıyla birlikte Bakanımızın da açıkladığı gibi bir miktar artışı biz de yaşadık. Özellikle çocuklarımızın okulda bazı kurallara riayet etmemesinden, tabii bu çocukluğun verdiği alışkanlıklarla alakalı olarak vak'a sayımız arttı. Bu vak'a artışımız içinde bulunduğumuz hafta içinde düşüş eğilimine girdi. Okullardaki izolasyon artışımızla birlikte yine vatandaşlarımızın temaslı takiplerini yaptığımız için vak'a sayılarımız tekrar düşmeye başladı" dedi.

"Aşılamada iyi bir sürece girdik"
Kentin aşılama konusunda iyi bir sürece girdiğini vurgulayan Op. Dr. Çağdaş Özdemir, "Bugün itibariyle ikinci doz aşısını tamamlayan vatandaşlarımızın oranı yüzde 75’i geçmiş durumda bulunuyor. Vatandaşlarımızın aşı konusunda duyarlılığı çok fazla. Bunun da vak'a sayılarının stabil seyretmesi ya da kısa sürede kontrol altına alınmasına katkısı oluyor diye düşünüyorum. Şu anda 3 yoğun bakım hastamız var. Bunlar ya hiç aşı olmamışlar ya da eksiz doz aşıları bulunmakta. Serviste de 7 hastamız yatıyor. Tabi bunlar günlük değişmekte. Ancak aşısız, eksik doz aşı olmuş vatandaşlarımızın olduğunu o grupta da gözlemlemekteyiz" diye konuştu.

Vatandaşlara maske ve mesafe uyarısı
Vatandaşlara maske ve mesafe konusuna riayet etmeleri konusunda uyarıda bulunan Op. Dr. Çağdaş Özdemir, "Öncelikle vatandaşlarımız sıkıldı, yoruldu bu önlemlerle beraber. Ancak kış mevsimiyle birlikte gribal enfeksiyon, bakteriyel enfeksiyonlarda artış yaşanacağını tahmin ediyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızdan ricamız maske ve mesafe konularına riayet etmeleri. Maske taktığınız sürece gribal enfeksiyon, Korona virüs tarzı enfeksiyonların tamamında önlem olacağını biliyoruz. O yüzden maske kuralına öncelikle riayet etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

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