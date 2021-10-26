Tunceli’de çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

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Tunceli’de devam eden Eren7 (MercanMunzur) operasyonu kapsamında terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Eren7 (MunzurMercan) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca bugün (26.10.2021) TunceliPülümür Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda; 500 adet M16 fişeği, 52 adet Kalaşnikof fişeği, 1 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet Kanas dürbünü. 15 adet büyük tüp, 17 adet küçük tüp, 1 adet akü, 2 adet uyku tulumu, 1 adet soba, 50 metre dağcı ipi, 50 kilogram un ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

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