Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınakta mühimmat ele geçirildi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, güvenlik güçlerince sürdürülen 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonunda teröristlerce kullanılan sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütlerine yönelik 5 Şubat'ta başlattığı 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında, Pülümür kırsalında yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınıkta yapılan aramadada 500 M-16 fişeği, 52 kalaşnikof fişeği, 1 kalaşnikof şarjörü, 1 kanas dürbünü ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi. Güvenlik güçleri mühimmata el koyarken, sığınak kullanılamaz hale getirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-10-26 20:53:01
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