AK Parti Pülümür İlçe Başkanlığı'ndan cumhuriyetle yaşıt yaşlılara ziyaret

Tunceli’de AK Parti Pülümür İlçe Başkanlığı üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında cumhuriyet ile yaşıt yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu ve beraberindeki heyet, ilçede yaşayan cumhuriyet ile yaşıt nine ve dedeleri ziyaret ederek hatırlarını sordu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi tespit ettikleri cumhuriyet ile yaşıt nine ve dedelerle bir araya geldiklerini belirten AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu, "Yaşlılarımızın nasihat ve dualarıyla ilk günkü aşk ve heyecanla kutlu yolda adım atmaya devam ediyoruz. Bugün de her zaman olduğu gibi kıymetli büyüklerimizi ziyaret edip Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettik. Talep ve önerilerini dinledik" dedi.

