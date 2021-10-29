Yaralı yavru ayıya jandarmadan şefkat eli

Tunceli’de bir aracın çarpması sonucu yaralandığı öğrenilen yavru ayı, jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Olay, TunceliPülümür karayolu üzerinde meydana geldi. Karayolu üzerinde yaralı bir yavru ayı bulunduğu bilgisinin alınması üzerine olay yerine jandarma ekipleri intikal etti. Veteriner hekim tarafından ilk tedavisi olay yerinde yapılan yavru ayı daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.