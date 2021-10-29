Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde aracın çarptığı yavru ayı öldü.
Pülümür ilçesinde yol kenarında yaralı yavru ayıyı görenler, durumu yakındaki jandarma kontrol noktasındaki ekiplere bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yavru ayıya su verdikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne götürdü. Yapılan kontrolde araç çarpması sonucu birçok yerinde kırık olduğu tespit edilen yavru ayı, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2021-10-29 16:45:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.