En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde aracın çarptığı yavru ayı öldü.

Pülümür ilçesinde yol kenarında yaralı yavru ayıyı görenler, durumu yakındaki jandarma kontrol noktasındaki ekiplere bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yavru ayıya su verdikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne götürdü. Yapılan kontrolde araç çarpması sonucu birçok yerinde kırık olduğu tespit edilen yavru ayı, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2021-10-29 16:45:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.