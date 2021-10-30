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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de dağ keçileri yavruları ile görüntülendi

İHA

Tunceli'de dağ keçileri yavruları ile görüntülendi

Tunceli'de dağların zirvelerinde yaşadıkları için görüntülenmeleri son derece zor olan dağ keçileri, Mustafa Yılmaz isimli doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde doğa tutkunu fotoğrafçı Mustafa Yılmaz, arazide yürüyüş yaptığı esnada sayıları 4'ü bulan dağ keçisi sürüsüne denk geldi. Bunun üzerine Yılmaz, dağ keçilerinin zorlu dağ tırmanışını görüntüledi. İnsanların tırmanmalarının imkansız olduğu dağlık arazide dağ keçilerinin tırmanışları saniye saniye kaydedildi. Doğal güzelliklere dağ keçilerinin dahil olmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Mustafa Yılmaz, "Tunceli Çemişgezek ilçesi sonbaharın gelmesiyle birlikte oluşan renk cümbüşü her zaman doğa fotoğrafçıları için önemli lokasyonlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Doğal güzelliklerine dağ keçilerinin de dahil olması hem doğa hem de yaban hayatı fotoğrafçıları için bu bölgenin cazibesini daha da artırmaktadır. Elazığ'da yaşayan ve hobi amaçlı doğa fotoğrafçılığı yapan biriyim. Çemişgezek ilçesinde dağ keçilerini en son fotoğraflayanlardan biri oldum. Çemişgezek ilçesinde bulunan Tağar Çayına su içmek amacıyla gelen dağ keçilerinin fotoğraflarını çektim" dedi.
Dağ keçilerini gördüğü için heyecanlandığını ifade eden Yılmaz, "Dağ keçilerini görünce çok heyecanlandım ve onları fotoğraflamak için patika yollardan izlerini takip ettim. Özellikle 3 yavru ve bir anne dağ keçisinden oluşan bir ailenin fotoğraflarını çekmenin verdiği mutluluk tüm yorgunluklarımı giderdi" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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