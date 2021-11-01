Tunceli’de ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddet’ eğitimi

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Tunceli’de jandarma personeline 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddet’ eğitimi verildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Kadına yönelik her türlü şiddet insanlık dışıdır. Valiliğimiz koordinasyonuyla İl Jandarma Komutanlığımızca Merkez ve Çemişgezek ilçemizde görev yapan jandarma personelimize ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddet’ konulu bir dizi eğitim verildi” denildi.

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