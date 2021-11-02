Düşen dev kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı

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TunceliOvacık karayoluna düşen dev kayalar, yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Karayolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Tunceli’de birkaç gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle TunceliOvacık karayolu Pilvenk Köprüsü civarındaki yollara dev kaya parçaları düştü. Kaya düşmesi nedeniyle yol trafiğe kapanırken, Karayolları ekipleri yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Öte yandan yetkililer, TunceliOvacık ile TunceliPülümür karayolunu kullanacak olan sürücüleri kaya düşmesi tehlikesine karşı uyardı.

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