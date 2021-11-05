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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de özel öğrenciler bu okulda meslek öğrenip hayata atılıyor

İHA

Tunceli'de özel öğrenciler bu okulda meslek öğrenip hayata atılıyor

Tunceli Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim öğretime devam eden özel gereksinimli öğrenciler, aldıkları eğitimle bir yandan akademik beceriler kazanırken diğer yandan da iş ve mesleklerle ilgili bilgi ve becerilerle donatılıyor.
Tunceli Özel Eğitim Meslek Okulu, özel gereksinimli çocukları meslek sahibi yapmak için inşaat teknolojileri, el sanatları, yiyecek içecek, giyim teknolojileri gibi bölümlerde öğrencilere eğitim veriyor. Ayrıca, görsel sanatlar, müzik sınıfları, spor faaliyetleri ve akademik ders programları ile özel gereksinimli öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sunması amaçlanan eğitimler kapsamında haftanın 5 gününde dersler veriliyor. İş ve meslek sahibi olmanın bireylerin yaşadıkları toplumun bir parçası olması ve iyi bir yaşam sürdürebilmeleri açısından oldukça önemli bir gereklilik olduğunu ifade eden Özel Eğitim Meslek Okulu müdürü Erdal Gül, 6’sı özel eğitim, 8’i de branş olmak üzere toplamda 14 öğretmen ile özel gereksinimli öğrencilere hem eğitim hem de iş ve mesleklerle ilgili bilgi ve beceriler aktarmaya amaçladıklarını kaydetti.

"Ben de yapabilirim duygusunu hisseden çocuk, kişisel hayatına bunu çok olumlu yansıtıyor"
Verdikleri eğitim ve desteklerle çocuklarda olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Gül, "Bildiğiniz gibi iş ve meslek sahibi olmak bireylerin yaşadıkları toplumun bir parçası olması ve iyi bir yaşam sürdürebilmeleri açısından oldukça önemli bir gerekliliktir. Özel gereksinimli çocuklarımız düşünüldüğünde bu gereklilik daha da önemli hale gelmektedir. Onların tek başlarına hem yaşamsal becerileri yerine getirebilmeleri hem de maddi kazanç sağlayacakları bir meslek edinmeleri gelişmiş bir toplumun da bir göstergesi. Bizler okulumuzda hafif düzey özel gereksinimli çocuklarımıza verdiğimiz eğitimle onlara akademik beceriler kazandırırken bir yandan da onları iş ve mesleklerle ilgili bilgi ve becerilerle donatıyoruz. 10. sınıfta seçmiş oldukları bölümle ilgili atölyelerde çalışmak, bir meslek ile ilgili bir şeyler öğrenmekten son derece mutlular. Bir şeyi başarabilme hissini yaşadıklarını görmek bizim için de çok sevindirici. 'Ben de yapabilirim' duygusunu hisseden çocuk, kişisel hayatına bunu çok olumlu yansıtıyor. Küçüklüğünden itibaren inşaat işlerine ilgi duyan bir çocuğumuz burada ilgiyle, merakla duvar örme işini öğreniyor ve bu onu çok mutlu ediyor" dedi.

"Onların resim atölyesinde göstermiş oldukları performans beni de resim yapmaya yöneltti"
Kendilerinin de çocuklardan çok şey öğrendiklerini kaydeden Gül, "Örneğin, onların resim atölyesinde göstermiş oldukları performans beni de resim yapmaya yöneltti. Zaman zaman birlikte resim yapıyoruz, şarkılar söylüyoruz. Özel gereksinimli çocuklarımız onlara verilen çok yönlü bir eğitim ile çok şey başarabilirler. Biz buna okulumuzda her gün tanıklık ediyoruz. Unutamadığım bir anı paylaşmak istiyorum, yılsonu etkinliğinde çocuklarının yaptıkları ürünleri gören velilerimiz gözyaşlarını tutamamıştı. Çocuğunun potansiyelini görmek anne ve babalara muazzam bir duygu yaşatmıştı" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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