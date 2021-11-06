Tunceli'de terör örgütünün kullandığı 4 sığınak imha edildi



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan ve içerisinde mühimmat olan sığınaklar kullanılmaz hale getirildi.

Tunceli kırsalında barındığı değerlendirilen terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmek ve lojistik desteğini bitirmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Eren7 Mercan-Munzur' operasyonu jandarma, polis ve güvenlik koruculardan oluşan bin 62 personelle aralıksız devam ediyor.

Eren operasyonu kapsamında, 2019 yılında Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Emre Üçkan (26) adının verildiği operasyonda, güvenlik güçleri arazi taraması gerçekleştirdi. Yapılan arazi tarama faaliyetinde teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak tespit etti. İçinde silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin bulunduğu sığınaklar, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tunceli Valiliği, Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı'nca Tunceli-Merkez kırsalında gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan operasyonunda 4 sığınak bulunduğunu açıkladı. Valilik açıklamasında "Sığınaklarda yapılan aramada, 211 kaleşnikof mermisi, 60 elektrikli fünye, DVD oynatıcısı, 50 metre dağcı ipi, dinamo, 2 dikiş makinesi, 5 panço, 3 adet 120 litre jelikan bidon, 16 not defteri, soba, 2 radyo, elektronik devre kartı, 150 metre sera naylonu, mont, 2 battaniye ve çok miktarda gıda ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler muhafaza altına alınırken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-11-06 23:07:19



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