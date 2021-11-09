Tunceli’de turizm yönetişim ağı istişare toplantısı düzenlendi

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) koordinasyonunda Tunceli’de 2. turizm yönetişim ağı istişare toplantısı düzenlendi.

Tunceli Yatırım Destek Ofisi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman, Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu katıldı. 'Fırat’ı Keşfet' bölgesel tanıtım markası kapsamında yapılan faaliyetlerin ele alındığı toplantı çerçevesinde, illerin turizmden elde ettikleri gelirlerin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, ajans olarak bölgenin turizm potansiyelinin arttırılmasına yönelik önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Yoğunlu, "Fırat'ı Keşfet sloganıyla başlattığımız Fırat turu kapsamında Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’ye yönelik turlar düzenlendik. Fırat Turu projemiz kapsamında çok sayıda firma bize başvuruda bulundu. Başvuruları geçerli bulunan firmalarımız bölge illerimize trekking ve kültür turları düzenlediler. Gelen misafirlerimiz illerimizin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. Misafirlerimizin çoğu bölgemizi ilk defa ziyaret etti. Çok memnun kaldıklarını bize ilettiler. Bu da bizi çok memnun etti. İnşallah bundan sonra da paydaşlarımızla birlikte bölgemizin turizminin gelişmesine yönelik benzeri çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Tüm paydaşlarımıza projemizin hayata geçmesinde verdikleri destekler için teşekkür ediyorum" dedi.

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