Hırsızlık şüphelisi, kamera takibiyle yakalandı

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de iki ayrı evin kömürlüğünden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından yakalanıp tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki ayrı evin kömürlüğünden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Şüphelinin hırsızlık olaylarında kullandığı kamyonetin plakası KGYS kameralarından belirlendi. Şüphelinin Metin K. olduğu tespit edildi. Metin K., düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Hırsızlık eşyalarını satın aldığı belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Metin K. tutuklandı, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-11-09 14:02:23
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