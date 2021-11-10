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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de Atatürk’ü anma programı düzenlendi

İHA

Tunceli’de Atatürk’ü anma programı düzenlendi

Tunceli’de Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. ölüm yıl dönümü nedeniyle valilik bahçesinde anma programı düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program kapsamına Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Buradaki programın ardından ikinci program İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlendi.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı ve şiirlerin okunduğu program öğrenciler tarafından düzenlenen oratoryo gösterisi ve müzik dinletisiyle sona erdi.
Buradaki programa, Vali Mehmet Ali Özkan’ın yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, protokol üyeleri, askeri erkan, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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