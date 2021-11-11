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Depremde yaşamını yitiren DHA muhabiri Cem Emir, mezarı başında anıldı

DHA

Depremde yaşamını yitiren DHA muhabiri Cem Emir, mezarı başında anıldı


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)VAN kent merkezinde 9 Kasım 2011'de meydana gelen deprem sırasında Bayram Oteli enkazında DHA Van muhabiri Sabahattin Yılmaz ile birlikte kalarak yaşamını yitiren DHA Diyarbakır muhabiri Cem Emir (26), Tunceli'nin Hozat ilçesi Çığırlı köyündeki mezarı başında anıldı. Meslektaşları, Cem Emir'in mezarına karanfil bıraktı, mum yaktı.
Van'da, 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde, DHA'nın Van muhabiri Sebahattin Yılmaz ile Diyarbakır muhabiri Cem Emir, Bayram Oteli'nin enkazı altında kalarak yaşamını yitirdi. Cem Emir, Tunceli'nin Hozat ilçesi Çığırlı köyündeki mezarı başında ailesi ve meslektaşları tarafından anıldı. Emir'in mezarına karanfil bırakılıp, mumlar yakıldı.
`BİRİNCİ DEPREMDEN SONRA TESPİTLER YAPILSAYDI AĞABEYİM YAŞIYOR OLACAKTI´
Cem Emir'in avukat olan kız kardeşi Sinem Emir, 10 yıl geçmesine rağmen Bayram Oteli'nin inşaatına imza atan Fen İşleri Müdürü hakkında yeni iddianame hazırlandığını belirterek, "Aslında 10 yıl önce ağabeyim ve hepimiz için hayat durdu. İyi bir gazeteciydi. O yaşadığı süreç boyunca yani 26 yaşına kadar hayatına mesleği ile ilgili çok güzel şeyler sığdırdı. Biz öyle düşünüyoruz ve meslektaşları öyle söylüyor. Başarılı bir gazeteciydi. Biz onu 10 yıl önce kaybettik ama hala davası sürüyor. Sözün durduğu yerdeyiz. Biz aile olarak bütün gücümüzle adalet yerini bulsun istedik. Hala yargılama sürüyor ve şikayetimiz de devam etmektedir. Otel sahibi sadece 4 yıl hapis yattı ve çıktı. Dün 10'uncu yıl dönümünde jandarma aracılığıyla babam ve annem Hozat'ta talimat dosyasında ifade verdi. Tam 10 yıl geçmesine rağmen Bayram Oteli'nin inşaatında imza atan Fen İşleri Müdürüne savcılık iddianame hazırlıyor ve mahkemede bunu kabul ediyor. Yani biz dün o günü bir daha yaşadık. Bizim için hiçbir anlamı yok. Adam 80 yaşına gelmiş ve bizim en başından beri söylediğimiz şey ihmaldi. Birinci depremden sonra gerekli tespitler yapılsaydı ağabeyim bugün yaşıyor olacaktı. Son yargılama dosyasında şikayetçi olmadık ve dosyaya katılım talebimiz de olmadığını söyledik mahkemeye. Biz istedik ki bu dosyada emsal karar çıksın. Bizden sonra çok deprem oldu ve yaşamını yitirenler oldu. Hepsinin ailesine sabır diliyorum. Her bir deprem olduğunda biz o acıyı bir daha yaşıyoruz. Cem için yaşam 10 yıl önce durdu ama Cem her gün içimizde, her an aklımızda" dedi.
Baba Mehmet Ali Emir, gazetecilerin manevi olarak Cem Emir'i yaşattığını belirterek, "Bizim evladımız bedenen öldü ama siz meslektaşları her gün onu manevi olarak yaşatıyorsunuz. İhmallerden dolayı bizi acıtan davalar sonuç bulmuyor. Böyle olunca da biz her gün ölüyoruz resmen. Bu bizim çok zorumuza gidiyor ve canımızı ediyor. Yıllardır bu dava devam etmesine rağmen bir sonuç alınamıyor. İhmali olan insanlar elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Bizim tek istediğimiz adalet" diye konuştu.
'CEM, BİRÇOK SES GETİREN HABERLERE İMZA ATTI'
Tunceli Gazeteciler Derneği Başkanı Ferit Demir de Cem Emir´in doğru, tarafsız ve ilkeli bir gazeteci olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
"Cem 17 yaşında gazeteciliğe başladı ve sahada yetişti. Bulunduğumuz bölge tam bir haber sahasıydı. Her adımda bir haber çıkıyordu ve Cem o süreci başarılı yürüttü. Gerçekten Cem, Diyarbakır ve tüm Türkiye´de ses getiren birçok habere imza attı. En son Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü'nü almıştı. O ödül herkesin alacağı bir ödül değildi. Bu da Cem'in ne kadar başarılı bir gazeteci olduğunun kanıtıdır. İlerisi parlak olan ses getirecek haberlere imza atacaktı. Van depreminde Cem, birçok sarsıntıya maruz kalmıştı. Buna rağmen haberi zamanında yazmak için bilgisayarın başında depreme yakalanmıştı Sebahattin ağabeyle birlikte. Onunla birlikte şehit gazeteciler kervanına katıldı. Cem ile benim ve buradaki birçok arkadaşın anıları var. Onu unutmak mümkün değil."DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2021-11-11 16:30:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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