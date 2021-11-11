Munzur Üniversitesi'nden inşaat malzemesi çalan 3 şüpheli tutuklandı

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, Munzur Üniversitesi içerisinde devam eden inşattan malzeme çalan 3 şüpheli, 'nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Munzur Üniversitesi kampüsünde devam eden inşaatlarda kullanılan malzemelerin çalındığı ihbari üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda şüpheli bir araç olduğunu tespit etti. Plaka sorgulamasında aracın kiralık olduğunu belirlendi. Aracı kiralayan kişiler üzerinden çalışmasını sürdüren Hırsızlık Büro ekipleri, kısa sürede şüpheliler Murat K. (21), Burak T. (22) ve Haydar Can S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette verdiği ifadeleri üzerine çalınan malzemeler Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyünde bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli 'nitelikli Hırsızlık' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-11-11 20:24:27
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