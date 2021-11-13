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Seyit Rıza´nın ölüm yıl dönümü öncesi asılan afişler kaldırıldı

DHA

Seyit Rıza´nın ölüm yıl dönümü öncesi asılan afişler kaldırıldı


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de 1937-38 yıllarındaki Dersim olaylarında oğluyla birlikte idam edilen Seyit Rıza´nın ölüm yıl dönümü öncesi reklam panolarına asılan afişler Cumhuriyet Başsavcılığı´nın kararıyla kaldırıldı. Valilik, 15 Kasım´da yapılması planlanan anma programına izin vermedi.
Tunceli´de aralarında siyasi parti ve STK´ların bulunduğu Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Dersim olayları sırasında idam edilen Seyit Rıza, oğlu ve arkadaşlarının ölüm yıl dönümü nedeniyle kent merkezindeki Mameki Köprüsü´nde yer alan reklam panolarına afişler asıldı. Ancak afişler savcılığın kararı doğrultusunda kaldırıldı. Tunceli Valiliği de 15 Kasım´da yapılması planlanan anma programına izin vermedi.
Karara tepki gösteren Dersim Araştırmaları Merkezi Başkanı Selman Yeşilgöz, "84´üncü yılında kentte Seyit Rıza ve yol arkadaşlarının idam edilişlerinin karşı bir anma programı düzenlenecek. Bu anma programlarını tanıtma amacıyla da reklam panoları için afiş hazırlanmıştı. Dün bu afişler emniyet güçleri tarafından savcılık kararı olduğu gerekçesiyle söküldü ve asılması yasaklandı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-11-13 13:24:29

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