Tunceli’de mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

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Tunceli’de devam eden Eren7 (MercanMunzur) operasyonları kapsamında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren7 (MunzurMercan) operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca TunceliMerkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda bir mağara içerisinde; 60 adet Kalaşnikof fişeği, 1 adet Kalaşnikof şarjörü, 18 adet elektronik devre kartı, 1 adet basma düzenekli EYP, 1 adet EYP için zaman ayarlı kol saati, 1 kg patlayıcı madde, 6 adet telsiz, 14 adet pil bloğu, 5 adet gaz maskesi, 1 adet radyo ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

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