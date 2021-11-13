Tunceli'de PKK'lı teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, güvenlik güçlerince sürdürülen 'Eren7 Mercan Munzur' operasyonunda PKK'lı teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütlerine yönelik 5 Şubat'ta başlattığı 'Eren7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında, merkez kırsalında yapılan arazi taramasında; PKK'lı teröristlere ait 60 adet kalaşnikof fişeği, 1 adet kalaşnikof şarjörü, 18 adet elektronik devre kartı, 1 adet basma düzenekli EYP, 1 adet EYP için zaman ayarlı kol saati, 1 kilogram patlayıcı madde, 6 adet telsiz, 5 adet gaz maskesi, 1 adet radyo ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-11-13 18:52:43



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