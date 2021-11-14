Vaka sayıları artan Tunceli'de ikinci Covid-19 servisi açıldı



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,(DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka yoğunluğunda en çok artış olan 10 il arasında gösterdiği Tunceli'de, devlet hastanesindeki Covid-19 servisi dolunca 2'ncisi açıldı. Acil tıp uzmanı Ecem Ermete Güler, "Son 1 haftadır vaka sayılarımız ciddi oranda artıyor. Tek Covid-19 servisimiz vardı. Vaka sayılarımız arttığı için ikinci servisi açtık" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı dün paylaştığı 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasındaki haftalık tabloda; Tunceli geçen haftaya oranla vaka yoğunluğunun arttığı ilk 10 il arasında yer aldı. Vaka sayısının nüfusa oranla 100 bin kişide 342,75 olduğu Tunceli'de, Devlet Hastanesi'nde devlet hastanesindeki Covid-19 servisi dolunca 2'ncisi açıldı. Aşılanma oranının yüzde 76,1 olduğu kentte test kabinlerinde yoğunluk gözlenirken, yoğun bakımda 4 hastanın olduğu belirtildi.

'KÜÇÜK ŞEHİR OLDUĞU İÇİN VATANDAŞLAR BİRBİRİNE KOLAY BULAŞTIRIYOR'

Tunceli Devlet Hastanesi'nde çalışan acil tıp uzmanı Ecem Ermete Güler, şunları söyledi:

"Tek Covid-19 servisi olarak çalışıyorduk. Fakat şimdi vaka sayılarımız arttığı için ikinci servisi açtık. Haftalık verilere baktığımızda da bu görülüyor. Yoğun bakımda da 7 yatağımızdan 4'ü şu anda dolu. Bunun nedenini; halkımızın rehavetine bağlıyoruz. Ev ziyaretleri çoğaldı, üniversite öğrencileri ilimize geldi. Sosyalleşiyoruz fakat bu sırada maske ve mesafeye unutuyoruz, çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aşılamayı herkese öneriyoruz. Vatandaşlarımız aşıya güveniyor. Fakat aşı olduğumuz için hasta olacağımız anlamına gelmiyor. En önemlisi önlem diyebiliriz. Günlük vakalarımız 55 ile 60 arasında. Geçen haftalara göre ciddi bir artış var. Vatandaşların artık ev ziyaretlerini iptal etmeleri gerekiyor. Burası nüfus olarak küçük bir şehir. Dolayısıyla bunun için insanlar birbirine kolay bulaştırıyor. Vatandaşlarımız dikkat etmezse daha da fazla servis açacağız. Vatandaşlarımızı aşı olmaya ve kurallara uymaya davet ediyoruz."DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2021-11-14 13:23:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.