Tunceli’de mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

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Tunceli’de devam eden Eren7 (MunzurMercan) operasyonu kapsamında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Eren7 (MunzurMercan) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca TunceliPertek kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda bir sığınak içerisinde; 1 adet RPG7 Roketatar, 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 3 adet kalaşnikof şarjörü, 2 adet roketatar mühimmatı, 2 adet uzaktan kumandalı EYP düzeneği, 1 adet dürbün, 150 adet M16 mühimmatı, 90 adet kalaşnikof mühimmatı, 2 adet uyku tulumu, 1 adet şemsiye, 20 adet büyük pil, 2 adet küçük tüp, 55 adet konserve, 15 kilogram yağ, 50 kilogram un, 10 kilogram peynir, 5 kilogram çay, 5 kilogram zeytin, 5 kilogram salça, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

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