Tunceli’de 8 sığınak ve 1 mağara imha edildi

Tunceli’de jandarma tarafından Hozat ve Pülümür kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda 8 sığınak ve 1 mağara imha edilirken çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Hozat ve Pülümür kırsallarında gerçekleştirilen operasyonlarda; 8 sığınak (bir sığınak 11 odalı) ve 1 mağara imha edilmiştir. İmha edilen yerlerde; 13 adet küçük tüp, 7 adet büyük tüp, 22 adet 5’li pil bloğu, 100 adet büyük pil, 50 metre kablo, 1 adet tüplü ocak, 2 adet sırt çantası, 120 metre sera naylonu, 100 metre branda, 7 çift ayakkabı, 1 adet şemsiye, 1 adet ekmek sacı, 1 adet el feneri, 1 kazma, 1 kürek, 400 paket makarna, 100 paket hazır çorba, 22 paket çay, 20 kilo pirinç, 10 kg şeker, 12 litre sıvı yağ, 10 kilogram bulgur, 5 kilogram helva, 5 kilogram çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

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