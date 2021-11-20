Tunceli’de teröristlere ait 13 sığınak imha edildi

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Tunceli’de devam eden Eren Kış6 Mercan Dağları operasyonunda teröristlere ait 13 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren Kış6 Mercan Dağları operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca merkez ve Ovacık kırsallarında gerçekleştirilen operasyonlarda 13 sığınağın imha edildiği kaydedildi. Açıklamada, ''Sığınaklar içerisinde 2 adet el telsizi, 1 adet dürbün,1 adet hard disk, 3 adet bağlantı kablosu, 1 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, 1 adet şemsiye, 1 adet çanta, 1 adet kazan, 1 çift ayakkabı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir'' denildi.

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