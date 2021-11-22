Tunceli'de kaçak avlanan 8 kişiye ceza kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili yaptığı denetimlerde 8 kişiye idari işlem uyguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sahada denetim çalışmalarına yoğunluk verdi. Ekiplerin yaptığı denetimler sayesinde kaçak ava müsaade edilmezken, kaçak avcıların tespit edilmesi için de çalışmalara hız verildi. Denetimler kapsamında ekipler, Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 8 kişiye idari işlem uygulandı.

Denetimlerin sürdüğü bildirildi.

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