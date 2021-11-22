Tunceli’de uçurtma şenliği

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Tunceli’nin Ovacık ilçesinde ‘Geleceğimiz Çocuklar’ projesi kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

Ovacık ilçesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen “Geleceğimiz Çocuklar” projesi kapsamında uçurtman şenliği düzenlendi. Etkinliğe katılan 300 çocuk polislerle doyasıya eğlendi.

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