Kalp krizi sonucu şehit olan uzman çavuş için Tunceli'de tören

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Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de kalp krizi geçirerek, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Taşkın'ın cenazesi, düzenlenen tören sonrası memleketi Osmaniye'ye gönderildi.

Tunceli 1'inci Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Taşkın, dün geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Taşkın için Jandarma Bölge Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Taşkın'ın yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Taşkın'ın cenazesi, törenin ardından dualarla memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2021-11-23 16:52:48



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