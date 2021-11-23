Tunceli’de teröristlere ait sığınak ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’de gerçekleştirilen Eren Kış6 Mercan Dağları operasyonunda teröristlere ait bir sığınak ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren Kış6 Mercan Dağları operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından TunceliHozat kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Gerçekleştirilen operasyonda bir sığınak içerisinde 1 adet el dürbünü, 4 adet küçük tüp, 1 adet 8’li pil bloğu, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.