Tunceli’de 9 sığınak imha edildi, çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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Tunceli’de Eren Kış6 (Mercan Dağları) operasyonları kapsamında 9 sığınak imha edilirken, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “EREN KIŞ6 (Mercan Dağları) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca TunceliNazımiye Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 9 sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde;1 adet bomba atar mühimmatı, 2 adet HK33 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet G3 şarjörü, 1 adet Bixi mühimmatı, 8 adet sırt çantası, 5 adet pil bloğu, 1 adet siren ses cihazı, 100 metre elektrik kablosu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

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