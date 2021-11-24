Ülkü Ocaklarından Tunceli’deki kardeş okullara giysi ve kırtasiye yardımı

İstanbul Ülkü Ocakları Nişantaşı Üniversitesi teşkilatı, Kardeş Okul Projesi kapsamında Tunceli’de okullara kışlık giysi ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

İstanbul Ülkü Ocakları Nişantaşı Üniversitesi teşkilatı Kardeş Okul Projesi kapsamında Tunceli’de bulunan Payamdüzü İlkOrtaokulu, Sarıbalta İlkOrtaokulu, Çemişgezek ÇPAL’de eğitim gören öğrencilere kışlık bot ve mont ile kırtasiye malzemesi ve boya gönderdi.

Konuya ilişkin bilgi veren İstanbul Ülkü Ocakları Nişantaşı Üniversitesi Teşkilatı Başkanı Oğuzhan Demir, Türkiye’nin dört bir yanında mazlumun, mağdurun yanında Yunus olmayı şiar edinmek amacıyla bu projeyi başlattıklarını söyledi. Demir, “Projemizi vatanımızın her bir metrekaresinde bizleri bekleyen tüm vatandaşlarımıza maksadı hainlik etmek olmadığı sürece din dil ırk mezhep fark etmeksizin ülkücü bilinç ile toplum menfaatini bireysel menfaatlerimizin önünde tutarak devam ettireceğiz inşallah. Çıktığımız bu hak yolda önümüze çıkan engeli aşmak, durdurmak isteyeni yıkmak, milli şuura sahip biz ülkücü gençlerin üzerine vazifedir. Hayra çalışırken aynı zamanda şer odaklarına dur demek farzdır. Vatan sevgisi imandandır, bu vatana, vatandaşına art niyetli yaklaşmak kin gütmek ise imansızların işidir. İman ettik başaracağız, iman ettik bir sütun gibi dimdik duracağız ve yine iman ettik ki zalimin karşısında olacağız, mazluma uzanan kirli elleri tutup kıracağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.