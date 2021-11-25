Tunceli'de jandarma ekipleri, kadınlara karanfil dağıtıp KADES'i anlattı

Tunceli’de jandarma ekipleri tarafından kadınlara karanfil dağıtılarak, KADES sistemi anlatıldı.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Birimi tarafından Batman köyündeki kadınlara karanfil dağıtıldı. Aynı zamanda kadınlarla birebir görüşülerek KADES sistemi anlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.