Takla atan araçtaki güvenlik korucusu hayatını kaybetti (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TOPRAĞA VERİLDİ

Çemişgezek ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilde hayatını kaybeden güvenlik korucusu Sefer Demir'in cenazesi, Süleymaniye Camisi'nde kılınan namazın ardından Alakuş köyü mezarlığında defnedildi. Cenazeye Demir'in yakınları, Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abbas Başer, kurum müdürleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Çemişgezek Serhat Ozan YILDIRIM

2021-11-26 15:47:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.