Takla atan araçtaki güvenlik korucusu hayatını kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Çemişgezek ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilde hayatını kaybeden güvenlik korucusu Sefer Demir'in cenazesi, Süleymaniye Camisi'nde kılınan namazın ardından Alakuş köyü mezarlığında defnedildi. Cenazeye Demir'in yakınları, Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abbas Başer, kurum müdürleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Çemişgezek Serhat Ozan YILDIRIM
2021-11-26 15:47:01
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