Tunceli'de bir askeri şehit eden teröriste yardım eden 2 şüpheli tutuklandı

TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´nin Ovacık ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu´yu şehit eden teröriste yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 2 şüpheli, operasyonda ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan kriminal incelemede tespit edildi ve mahkemece tutuklandı.
Tunceli ile Erzincan arasında kalan Mercan Vadisi´nde 21 Ekim tarihinde düzenlenen operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'yu şehit eden teröristlere yardım ettiği belirlenen 2 şüpheli, teröristlerin üstünde çıkan malzeme üzerinde yapılan kriminal incelemede tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Tunceli Valiliği, "21 Ekim 2021 tarihinde Tunceli-Ovacık kırsalında gerçekleştirilen ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan kriminal inceleme neticesinde, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları Ovacık Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdir" açıklamasını yaptı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-11-26 19:51:50
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